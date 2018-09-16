Врачи наложили боксеру Головкину восемь швов над глазом после поражения от Альвареса

Бой-реванш между Альваресом и Головкиным прошел в воскресенье в Лас-Вегасе и завершился победой мексиканца решением большинства судей. Альварес завоевал принадлежавшие казахстанцу титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер") и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг, для Головкина данное поражение стало первым в карьере.

ТАСС, 16 сентября. Врачи наложили казахстанскому боксеру Геннадию Головкину восемь швов над правым глазом после поражения от мексиканца Сауля Альвареса. Об этом сообщает ESPN .

В ходе поединка над правым глазом Головкина образовалось рассечение. После завершения боя он не стал давать интервью на ринге и ушел в раздевалку для того, чтобы получить медицинскую помощь. Позднее он принял участие в официальной пресс-конференции.

В послужном списке 28-летнего Альвареса теперь 50 побед (34 - нокаутом), одно поражение и две ничьи. Казахстанец не сумел в 20-й раз защитить титул WBA, которым владел с 2010 года, в пятый - WBC (с 2014 года владел временной версией пояса). 36-летний Головкин потерпел первое поражение в карьере при 38 победах (34 - нокаутом) и одной ничьей.