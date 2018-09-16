Футболист Ибрагимович назвал себя "богом голов" после 500-го мяча в карьере

ТАСС, 16 сентября. Шведский нападающий клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович назвал себя "богом голов". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter футболиста.
В ночь на воскресенье "Гэлакси" уступили "Торонто" в матче регулярного чемпионата MLS со счетом 3:5. На 43-й минуте встречи Ибрагимович забил гол, переправив мяч в ворота в прыжке после навеса из-за пределов штрафной соперника. Этот мяч стал 500-м в карьере 36-летнего форварда.
После матча Ибрагимович выложил в Twitter фотографию, на которой написано "Бог голов".
Ибрагимович выступает за "Гэлакси" с 2018 года, он провел за клуб 20 матчей, в которых забил 16 голов.