Кремлев готов организовать третий бой между Головкиным и Альваресом в России

В воскресенье Альварес завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер") и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг. В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе он выиграл у Головкина по очкам решением большинства судей. После боя оба боксера заявили, что готовы провести еще один поединок.

"Не думаю, что после этого поражения Головкину стоит завершать карьеру. Если вы посмотрите на него, то увидите, что он в прекрасной форме и у него все впереди. Не удивлюсь, если будет еще один матч-реванш, и я был бы рад, если бы он прошел в Москве. Будем работать над его организацией", - сказал Кремлев.

Боксеры встретились во второй раз, первый бой, прошедший 16 сентября 2017 года в США, завершился вничью. В послужном списке 28-летнего Альвареса теперь 50 побед (34 - нокаутом), одно поражение и две ничьи. Казахстанец не сумел в 20-й раз защитить титул WBA, которым владел с 2010 года, в пятый - WBC (с 2014 года владел временной версией пояса). 36-летний Головкин потерпел первое поражение в карьере при 38 победах (34 - нокаутом) и одной ничьей.