Тренер Головкина считает, что ему следует провести третий бой против Альвареса

Бой-реванш между Альваресом и Головкиным прошел в воскресенье в Лас-Вегасе и завершился победой мексиканца решением большинства судей. Альварес завоевал принадлежавшие казахстанцу титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер") и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг, для Головкина данное поражение стало первым в карьере. Первый поединок между боксерами состоялся 16 сентября 2017 года и завершился вничью. После боя оба боксера выразили готовность к проведению третьего очного поединка.

ТАСС, 16 сентября. Казахстанскому боксеру Геннадию Головкину следует провести третий бой против мексиканца Сауля Альвареса. Такое мнение выразил тренер Головкина Абель Санчес, слова которого приводит журналист Yahoo Крис Манникс в своем Twitter .

"Мы увидели великолепный бой, - сказал Санчес. - Судьи видели все, что происходило на ринге. Не могу жаловаться на их решение, но оно подталкивает к проведению третьего боя".

В послужном списке 28-летнего Альвареса теперь 50 побед (34 - нокаутом), одно поражение и две ничьи. Мексиканец вернул титул чемпиона мира в весовой категории до 72,6 кг, которым владел в 2015 году (по версии WBC) и один раз защитил. В основном он выступал в весе до 69,9 кг, в котором становился чемпионом мира по версиям WBC, WBA и Всемирной боксерской организации (WBO).

Казахстанец не сумел в 20-й раз защитить титул WBA, которым владел с 2010 года, в пятый - WBC (с 2014 года владел временной версией пояса). 36-летний Головкин потерпел первое поражение в карьере при 38 победах (34 - нокаутом) и одной ничьей.