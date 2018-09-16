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Чемпионка ОИ-2012 Чичерова прыгнула на 1,90 м на турнире "Донская высота" в Шахтах

Российская спортсмена возобновила выступления после дисквалификации в июле нынешнего года
Анна Чичерова Александр Щербак/ТАСС
Анна Чичерова
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова, вернувшаяся в июле в спорт после дисквалификации, на турнире "Донская высота" прыгнула на 1 метр 90 см. Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов, который является организатором соревнований.

В турнире "Донская высота", который проходил на одной из центральных площадей Шахт, принимали участие спортсмены Ростовской области от 8 до 18 лет. В рамках этого турнира совершил свой заключительный прыжок в карьере олимпийский чемпион Сильнов, последний раз выходивший на старт летом 2016 года. Приняла участие в турнире и Чичерова, которая также как и Сильнов, является воспитанницей ростовской школы легкой атлетики.

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"Я очень благодарен Ане, что она приехала на "Донскую высоту" и выступила, совершив прыжок на 1 метр 90 см", - сказал Сильнов.

В конце июля на Кубке Москвы Чичерова прыгнула на 1,98 и установила пятый результат сезона в мире. Июльский чемпионат России в Казани стал для этой спортсменки первым стартом после двухлетнего отстранения. Тогда на турнире в столице Татарстана Чичерова заняла второе место с результатом 1,90 метра.

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