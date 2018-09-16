Кениец Кипчоге побил мировой рекорд на Берлинском марафоне

ТАСС, 16 сентября. Кенийский бегун Элиуд Кипчоге одержал победу на Берлинском марафоне, побив мировой рекорд.
33-летнией кениец преодолел дистанцию за 42,194 км за 2 часа 1 минуту 39 секунд. Предыдущий мировой рекорд был установлен в Берлине в 2014 году другим кенийским бегуном Деннисом Кипруто Киммето (2 часа 2 минуты 57 секунд). Вторым финишировал кениец Амос Кипруто (2:06.23), третьим стал его соотечественник Уилсон Кипсанг (2:06.48).
"Я очень счастлив, что смог побить мировой рекорд, - прокомментировал Кипчоге свою победу. - Было очень тяжело бежать последние 17 км в одиночку, но я готовился к этому. Я бежал, как Элиуд Кипчоге, бежал свой собственный марафон. Я верил в свою подготовку, верил своим тренерам".
В апреле 2018 года Кипчоге победил в Лондонском марафоне. Кениец выиграл седьмой марафон, входящий в престижную серию World Marathon Majors (Токио, Бостон, Лондон, Берлин, Чикаго, Нью-Йорк). Он стал олимпийским чемпионом 2016 года в данной дисциплине. Также кениец является двукратным чемпионом мира, серебряным и бронзовым медалистом на дистанции 5000 метров.
В женском марафоне победу одержала кенийка Глэйдис Чероно с результатом 2 часа 18 минут 11 секунд. Эфиопка Рути Ага заняла второе место (2:18.34), ее соотечественница Тирунеш Дибаба стала третьей (2:18.55).
В 2018 году пройдут еще два марафона серии World Marathon Majors - в Чикаго 7 октября и в Нью-Йорке 4 ноября.