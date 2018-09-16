Рябинский не считает, что у Головкина украли победу в поединке с Альваресом

В воскресенье Альварес завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер") и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг. В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе он выиграл у Головкина по очкам решением большинства судей. После боя оба боксера заявили, что готовы провести еще один поединок.

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бой между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом был равным, судей нельзя обвинить в краже победы у Головкина. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

"Конечно, Альваресу подсудили, но бой был очень близким, - сказал Рябинский. - Как говорят, украли пояс или обокрали, я так сказать не готов, потому что обычно такое происходит, когда есть явная победа. Сейчас я бы отдал победу Головкину, но и третий бой конечно нужен".

Боксеры встретились во второй раз, первый бой, прошедший 16 сентября 2017 года в США, завершился вничью. В послужном списке 28-летнего Альвареса теперь 50 побед (34 - нокаутом), одно поражение и две ничьи. Казахстанец не сумел в 20-й раз защитить титул WBA, которым владел с 2010 года, в пятый - WBC (с 2014 года владел временной версией пояса). 36-летний Головкин потерпел первое поражение в карьере при 38 победах (34 - нокаутом) и одной ничьей.