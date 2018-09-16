Испанец Мола третий раз подряд стал победителем Мировой серии по триатлону

ТАСС, 16 сентября. Испанец Марио Мола стал победителем Мировой серии по триатлону в сезоне-2017/18.

На финальном этапе серии, который прошел в австралийском городе Колд-Кост, победу одержал француз Венсан Луи, который проплыл 1,5 км, проехал 40 км на велосипеде и пробежал 10 км за 1 час 44 минуты 33 секунды. Мола финишировал вторым (1:44.47), третьим стал южноафриканец Ричард Мюррей (1:44.55). Россиянин Дмитрий Полянский финишировал 24-м (1:47.20), Игорь Полянский - 31-м (1:48.30).

Мола занял первое место в общем зачете, набрав 6081 очко по итогам девяти этапов. В сезоне-2018 он выиграл три этапа Мировой серии и трижды становился вторым. Второе место занял Луи (5060), третье - австралиец Джакоб Бертуисл (4884). Дмитрий Полянский стал 50-м (435), Игорь Полянский - 56-м (353), Илья Прасолов - 81-м (44).

В соревнованиях среди женщин победу на этапе одержала австралийка Эшли Джентл с результатом 1 час 51 минута 59 секунд. Британка Викки Холланд финишировала второй (1:52.01), американка Кэти Заферес - третьей (1:52.32). Россиянка Анастасия Абросимова стала 34-й (1:58.03), Елена Данилова - 39-й (1:58.54), Анастасия Горбунова - 47-й (2:01.42).

В общем зачете Мировой серии первое место заняла Холланд, набравшая 5540 очков. Британская триатлонистка выиграла три этапа в сезоне и дважды становилась второй. Заферес заняла второе место (5488), британка Джорджия Тейлор-Браун - третье (4183). Данилова стала 42-й (491), Абросимова - 54-й (249), Горбунова - 65-й (154).