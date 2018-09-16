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Лига чемпионов

Итальянский судья Рокки назначен на матч группового этапа ЛЧ "Галатасарай" - "Локомотив"

Матч первого тура группы D пройдет в Стамбуле 18 сентября
Джанлука Рокки AP Photo/Kerstin Joensson
Джанлука Рокки
© AP Photo/Kerstin Joensson

ТАСС, 16 сентября. Итальянская бригада судей во главе с Джанлукой Рокки обслужит матч группового этапа Лиги чемпионов между турецким футбольным клубом "Галатасарай" и российским "Локомотивом". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Матч первого тура группы D пройдет в Стамбуле 18 сентября. Начало встречи - 22:00 мск.

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Ассистентами Рокки будут Мауро Тонолини и Филиппо Мели, дополнительными ассистентами - Лука Банти и Массимилиано Иррати. Четвертым рефери на игру назначен Маттео Пассери.

Также соперниками "Локомотива" по группе D являются немецкий "Шальке" и португальский "Порту".

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