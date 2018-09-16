Итальянский судья Рокки назначен на матч группового этапа ЛЧ "Галатасарай" - "Локомотив"

ТАСС, 16 сентября. Итальянская бригада судей во главе с Джанлукой Рокки обслужит матч группового этапа Лиги чемпионов между турецким футбольным клубом "Галатасарай" и российским "Локомотивом". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
Матч первого тура группы D пройдет в Стамбуле 18 сентября. Начало встречи - 22:00 мск.
Ассистентами Рокки будут Мауро Тонолини и Филиппо Мели, дополнительными ассистентами - Лука Банти и Массимилиано Иррати. Четвертым рефери на игру назначен Маттео Пассери.
Также соперниками "Локомотива" по группе D являются немецкий "Шальке" и португальский "Порту".