Бивол: бой Головкин - Альварес должен был закончиться ничьей

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бой между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом был равным, его итогом должна быть ничья. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг Дмитрий Бивол.

В воскресенье Альварес завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер") и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг. В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе он выиграл у Головкина по очкам решением большинства судей. После боя оба боксера заявили, что готовы провести еще один поединок.

"Предполагал, что Альварес будет увереннее во втором поединке, - сказал Бивол. - Бой мне очень понравился, был очень насыщенным, проходил в атаках. Я болел за Головкина, жаль, что пояса теперь не у него. Но я могу отдать должное мексиканцу, который шел вперед и перехватывал каждую серию соперника, он набрал уверенности в себе".

"Я бы не сказал, что кого-то "обокрали". Бой был равным, и здесь ближе к ничьей", - добавил собеседник агентства.

Боксеры встретились во второй раз, первый бой, прошедший 16 сентября 2017 года в США, завершился вничью. В послужном списке 28-летнего Альвареса теперь 50 побед (34 - нокаутом), одно поражение и две ничьи. Казахстанец не сумел в 20-й раз защитить титул WBA, которым владел с 2010 года, в пятый - WBC (с 2014 года владел временной версией пояса). 36-летний Головкин потерпел первое поражение в карьере при 38 победах (34 - нокаутом) и одной ничьей.