Эксперт: решение судей отдать победу Альваресу в бое против Головкина было справедливым

В воскресенье Альварес завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер") и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг. В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе он выиграл у Головкина по очкам решением большинства судей. После боя оба боксера заявили, что готовы провести еще один поединок.

"Считаю, что данный бой нельзя назвать скандальным в плане судейства, решение судей справедливое. Оба боксера себя великолепно проявили, высочайший класс показал Головкин, а Альварес проявил мужество и волю к победе. Кроме того, стоит учитывать, что соперники ни разу не отправили друг друга в нокдаун, что еще раз подтверждает характер упорного поединка. Не сказал, бы, что Головкина засудили, но если бы ему отдали победу, то я был бы согласен, а в целом бой был абсолютно равным", - сказал Сланов.

Также Сланов считает, что Головкин не должен завершать карьеру после поражения. "Если он и будет завершать карьеру, то хотелось бы, чтобы он сделал это после победы. Уверен, что он еще может долго показывать высокий уровень", - отметил тренер.

Боксеры встретились во второй раз, первый бой, прошедший 16 сентября 2017 года в США, завершился вничью. В послужном списке 28-летнего Альвареса теперь 50 побед (34 - нокаутом), одно поражение и две ничьи. Казахстанец не сумел в 20-й раз защитить титул WBA, которым владел с 2010 года, в пятый - WBC (с 2014 года владел временной версией пояса). 36-летний Головкин потерпел первое поражение в карьере при 38 победах (34 - нокаутом) и одной ничьей.