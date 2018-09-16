Сборная России завоевала одну бронзу на чемпионате мира по академической гребле

ТАСС, 16 сентября. Сборная России завоевала одну бронзовую медаль на чемпионате мира по академической гребле, который завершился в болгарском Пловдиве.

Единственную медаль российская команда завоевала в соревнованиях безрульных четверок среди женщин. Бронзу выиграли Елена Орябинская, Екатерина Потапова, Анастасия Тиханова и Екатерина Севастьянова.

Победу в неофициальном медальном зачете одержала сборная Италии, выигравшая три золота и четыре серебра. Второе место заняла сборная Германии, в активе которой три золота, серебро и бронза. Третьей стала сборная США, выигравшая два золота, две серебра и три бронзы.

На чемпионате мира в прошлом году в Сарасоте (США) сборная России завоевала серебро и бронзу. Последний раз россияне выигрывали золотые медали на мировом первенстве в 1998 году. Тогда Ирина Федотова стала первой в одиночке.

Следующий чемпионат мира пройдет в австрийском Оттенсхайме с 25 августа по 1 сентября 2019 года.