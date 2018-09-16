Эксперт: преимущество Головкина в поединке с Альваресом было очевидно

ТАСС, 16 сентября. Бой между мексиканцем Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным должен был завершиться ничьей или победой казахстанского боксера. Такое мнение высказал бывший чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) Дмитрий Кириллов, чьи слова приводит "Газета.Ru".

В воскресенье Альварес завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер") и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг. В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе он выиграл у Головкина по очкам решением большинства судей.

"Этот поединок должен был закончиться как минимум ничьей, - сказал Кириллов. - А так - преимущество Головкина было очевидно, Геннадий четко выполнял свою работу и был лучше по точности ударов, последние раунды были полностью за ним. По качеству и яркости эпизодов казахстанец выглядел определенно лучше, доминировал и искал различные варианты атаковать Альвареса. Конечно, не было такого, что Геннадий по полной программе "отвешивал" Саулю, но по лицу мексиканца было заметно, насколько точными оказались удары его противника".

Боксеры встретились во второй раз, первый бой, прошедший 16 сентября 2017 года в США, завершился вничью. В послужном списке 28-летнего Альвареса теперь 50 побед (34 - нокаутом), одно поражение и две ничьи. Казахстанец не сумел в 20-й раз защитить титул WBA, которым владел с 2010 года, в пятый - WBC (с 2014 года владел временной версией пояса). 36-летний Головкин потерпел первое поражение в карьере при 38 победах (34 - нокаутом) и одной ничьей.