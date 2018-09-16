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Футбол в России

"Зенит" обыграл "Оренбург" и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга
Футболисты "Зенита" Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС
Футболисты "Зенита"
© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 16 сентября. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" со счетом 2:1 в выездном матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газовик" в Оренбурге.

Дубль в матче оформил полузащитник "Зенита" Александр Ерохин (14-я и 45-я минуты). В составе хозяев единственный мяч на 48-й минуте забил российский защитник нигерийского происхождения Адесойе Ойеволе.

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Ерохин отметился пятым результативным действием в пяти матчах РПЛ с начала сезона, в активе игрока сборной России три гола и две результативные передачи. В составе "Зенита" дебютировал бывший полузащитник сборной Италии и туринского "Ювентуса" Клаудио Маркизио, который на 71-й минуте сменил аргентинца Леандро Паредеса.

"Зенит" не потерпел ни одного поражения в текущем розыгрыше чемпионата России, одержав шесть побед и сыграв один матч вничью. "Зенит" набрал 19 очков после семи туров и лидирует в таблице РПЛ. "Оренбург" набрал 10 очков и занимает шестое место.

В следующем матче 23 сентября "Зенит" на своем поле сыграет с московским "Локомотивом". "Оренбург" 22 сентября на выезде встретится с грозненским "Ахматом".

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