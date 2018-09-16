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Российские гимнастки стали вторыми на ЧМ в групповых упражнениях с мячами и скакалками

Победу одержала сборная Италии
Российские гимнастки EPA-EFE/JAVIER LOPEZ HERNANDEZ
Российские гимнастки
© EPA-EFE/JAVIER LOPEZ HERNANDEZ

СОФИЯ, 16 сентября. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками на чемпионате мира, который завершился в Софии.

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Российская команда, за которую выступали Мария Кравцова, Евгения Леванова, Ксения Полякова, Анастасия Шишмакова, Анастасия Татарева и Мария Толкачева, набрала 22,200 балла. Победу одержала сборная Италии (22,550 балла), бронзовые медали завоевала команда Украины.

Эта уже вторая дисциплина на турнире в Софии, в которой россиянки не смогли одержать победу. Ранее в воскресенье российские гимнастки заняли четвертое место в групповых упражнениях с пятью обручами. В активе российской сборной теперь семь золотых, две серебряные и три бронзовые медали.

Следующий чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Баку в 2019 году.

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