"Барыс" по буллитам обыграл "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 16 сентября. Астанинский "Барыс" в серии послематчевых буллитов одержал победу над казанским "Ак Барсом" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. В составе хозяев шайбы забросили Кёртис Волк (11-я минута), Патрис Кормье (40) и Роман Старченко (46). У гостей отличились Александр Бурмистров (2), Иржи Секач (21) и Джастин Азеведо (37). Победный буллит в послематчевой серии забросил Мэттью Фрэттин.

"Барыс" поднялся на седьмое место в Восточной конференции, набрав восемь очков в шести матчах. "Ак Барс", в активе которого восемь очков в семи играх, занимает восьмое место.

В следующем матче 18 сентября "Ак Барс" в гостях сыграет с нижегородским "Торпедо". "Барыс" в тот же день на своем льду встретится с омским "Авангардом".

Также в воскресенье прошли три матча регулярного чемпионата КХЛ. Рижское "Динамо" на выезде обыграло пекинский "Куньлунь". Нижегородское "Торпедо" в гостях победило новосибирскую "Сибирь" со счетом 3:2 и поднялось на третье место на Востоке. Уфимский "Салават Юлаев" дома проиграл нижнекамскому "Нефтехимику" со счетом 1:3.