Российский боец Евлоев подписал контракт с UFC

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Чемпион организации M-1 в легчайшем весе россиянин Мовсар Евлоев подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Все верно, я подписал контракт. Дебютирую до конца года, об этом будет объявлено позднее. Скорее всего, это будет турнир в Европе. Контракт на четыре боя", - сказал Евлоев.

В субботу UFC провел первый в истории турнир в России. Соревнования, состоявшиеся в московском спорткомплексе "Олимпийский", побили рекорд по посещаемости турниров по смешанным единоборствам (ММА) в России, собрав на трибунах 22603 зрителя.

В активе Евлоева 10 побед и ни одного поражения в ММА.