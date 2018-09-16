Чемпион мира по боксу Бивол может в декабре провести бой против Джо Смита

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Дмитрий Бивол проведет следующий бой в декабре, соперником может стать американец Джо Смит. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Следующий бой мы планируем на декабрь. Сейчас все топовые боксеры заняты, поэтому ищем оппонента. Мы вели переговоры с Баду Джеком, но они пока не дали результата. Одним из вариантов может стать Джо Смит", - сказал Бивол.

Бивол 4 августа нынешнего года победил малавийца Айзека Чилембу единогласным решением судей и защитил титул по версии WBA.

Всего в активе спортсмена 14 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. На счету Смита 24 победы (20 нокаутом) и два поражения. В 2016 году он нокаутировал Бернарда Хопкинса в 8-м раунде в заключительном в карьере поединке ветерана.