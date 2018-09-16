"Краснодар" разгромил "Анжи" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 16 сентября. Футбольный клуб "Краснодар" одержал разгромную победу над махачкалинским "Анжи" со счетом 4:0 в выездном матче седьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Каспийске на стадионе "Анжи-Арена".

В составе победителей мячи забили бразильский нападающий Вандерсон (9-я минута), шведский полузащитник Виктор Клаэссон (14), полузащитник Павел Мамаев (58) и форвард Иван Игнатьев (83). Две голевые передачи отдал полузащитник сборной России Юрий Газинский.

"Краснодар" набрал 13 очков в семи турах и вышел на четвертое место в РПЛ. "Анжи" с тремя очками занимает последнее 16-е место.

Следующий матч "Краснодар" проведет в Лиге Европы. 20 сентября в первом матче группового этапа краснодарцы на выезде сыграют с турецким "Акхисаром". 24 сентября "Краснодар" в гостях встретится с самарскими "Крыльями Советов" в матче РПЛ. "Анжи" 22 сентября на выезде сыграет с московским "Динамо".