Около 300 билетов осталось в продаже на матч Лиги чемпионов "Галатасарай" - "Локомотив"

"Галатасарай" сыграет с "Локомотивом" 18 сентября на стадионе "Тюрк Телеком Арена", который вмещает 52 650 зрителей. Встреча начнется в 22:00 мск.

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" реализовал почти все билеты на домашний матч группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива", в свободной продаже осталось около 300 штук. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе турецкого клуба.

"Практически все билеты на матч между "Галатасараем" и "Локомотивом" проданы. В настоящий момент осталось около 300 билетов. Хотелось бы также уточнить, что данная цифра не включает в себя гостевую квоту. Желающие попасть на центральные сектора должны при себе иметь действующую карточку Passolig (Система FanID в Турции - прим. ТАСС)", - сообщили в пресс-службе.

Ранее пресс-служба "Локомотива" сообщила ТАСС, что клуб не будет делать организованный выезд для болельщиков в Стамбул из соображений безопасности, однако любой желающий может приобрести билет в клубе болельщиков московской команды и отправиться на игру самостоятельно. Гостевая квота составляет 2450 билетов.

"Локомотив" сыграет в группе D Лиги чемпионов с "Галатасараем", немецким "Шальке" и португальским "Порту".