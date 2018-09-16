Французский легкоатлет Майер установил новый мировой рекорд в десятиборье

ТАСС, 16 сентября. Французский легкоатлет Кевин Майер установил новый мировой рекорд в десятиборье на турнире Decastar во французском Талансе.

26-летний француз набрал 9126 очков. Предыдущий мировой рекорд был установлен на чемпионате мира 2015 года американским десятиборцем Эштоном Итоном и составлял 9045 очков. Майер стал третьим легкоатлетом в истории, набравшим более 9000 очков. Это достижение, помимо Итона, покорялось только чеху Роману Шеберле в 2001 году (9026).

В первый день Майер установил личные рекорды в беге на 100 м (10,55), прыжках в длину (7,80 м). Во второй день он показал лучший результат в карьере в метании диска (50,54 м), в прыжках с шестом (5,45 м), в метании копья (71,90 м).

"Невероятная демонстрация способностей человека, - прокомментировал новый рекорд предыдущий обладатель достижения Итон. - Я очень рад за Кевина, еще больше рад за будущее десятиборья. Для меня всегда было важно разрушать границы и вдохновлять других на то же самое, чем чаще спортсмены будут набирать по 9000 очков в десятиборье, тем лучше".

Майер является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, где он уступил только Итону. Француз выиграл золото на чемпионате мира в 2017 году и на чемпионате мира в помещении в 2018-м. Майер заявлял о своем намерении побить мировой рекорд еще перед чемпионатом Европы по легкой атлетике, который прошел в августе, но в прыжках в длину он не смог совершить ни одной зачетной попытки, допустив три заступа, и лишился шансов на медаль и высокий итоговый результат.