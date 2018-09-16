{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Витесс" под руководством Слуцкого обыграл "Зволле" в матче чемпионата Нидерландов

Встреча завершилась со счетом 2:0

ТАСС, 16 сентября. Футбольный клуб "Витесс" одержал победу над "Зволле" со счетом 2:0 в выездном матче пятого тура чемпионата Нидерландов. Главным тренером "Витесса" является российский специалист Леонид Слуцкий.

Дубль в матче оформил словенский нападающий "Витесса" Тим Матаваж (26-я и 45-я минуты).

"Витесс" прервал серию из трех матчей без побед в чемпионате страны. Клуб, возглавляемый российским специалистом, набрал восемь очков и поднялся на шестое место в таблице. "Зволле" с тремя очками занимает 16-е место.

В следующем матче "Витесс" на своем поле сыграет с "Ден Хаагом". Встреча пройдет 23 сентября. "Зволле" днем ранее в гостях встретится с "Эмменом".

Слуцкий подписал двухлетний контракт с "Витессом" в марте текущего года. Ранее он работал главным тренером московского ЦСКА с 2009 по 2016 год, с которым трижды становился чемпионом России, дважды - обладателем Кубка и Суперкубка России. В июне 2017 года Слуцкий возглавил клуб английского чемпионшипа "Халл", в декабре того же года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. С августа 2015 года по июль 2016-го специалист возглавлял сборную России.

Сборные по баскетболу
Баскетболист сборной РФ Антонов считает, что в матче с болгарами получилось все задуманное
Сборная России по баскетболу одержала победу над командой Болгарии со счетом 77:73 во втором матче второго этапа отборочного турнира Кубка мира 2019 года
Читать полностью