ФК "Крымтеплица" и "ТСК-Таврия" возглавляют таблицу чемпионата Крыма после пятого тура

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Крымтеплица" из поселка Молодежное Симферопольского района на своем поле со счетом 4:0 выиграл у "Гвардейца" из села Скворцово этого же района в воскресенье и возглавил турнирную таблицу чемпионата Крыма после пятого тура.
В составе хозяев мячи на счету Максима Приходного (9-я минута), Руслана Имаева (55), Джонатана Мартино Моура (59) и Юрия Максимова (69).
В другом матче тура ялтинский "Инкомспорт" на своем поле выиграл у "Океана" из Керчи (1:0). В субботу стартовые матчи тура завершились со следующими результатами: "Севастополь" - "Кызылташ" - 3:0, "Евпатория" - "ТСК- Таврия" - 3:1.
В турнирной таблице лидируют "Крымтеплица" и "ТСК-Таврия", набравшие по 11 очков, "Кызылташ" (9), "Севастополь" (8), "Океан" (6), "Евпатория", "Гвардеец" (по 4), замыкает таблицу "Инкомспорт" (3).
Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория".