{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

"Спартак" потерпел первое поражение в РПЛ, проиграв "Ахмату"

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу грозненцев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" проиграл грозненскому "Ахмату" со счетом 1:2 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счет в матче на 20-й минуте ударом с пенальти открыл бразильский защитник "Ахмата" Родолфо. На 56-й минуте счет сравнял защитник хозяев Георгий Джикия. Победный гол на 86-й минуте забил полузащитник Антон Швец.

"Спартак" потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ. Для красно-белых это поражение стало вторым подряд в домашних матчах с "Ахматом", в прошлом сезоне "Спартак" проиграл грозненскому клубу со счетом 1:3. Москвичи набрали 14 очков в семи турах и занимают второе место в РПЛ. "Ахмат" набрал 10 очков и поднялся на седьмое место.

На эту тему

Для "Ахмата" этот матч стал первым под руководством Рашида Рахимова, который сменил на посту главного тренера Игоря Ледяхова. Рахимов ранее уже тренировал грозненскую команду с 2013 по 2017 год. В тренерский штаб специалиста вошел Роман Пилипчук, который два сезона отработал на посту ассистента главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, но покинул команду в мае 2018 года.

"Спартак" проведет следующий матч 20 сентября в Лиге Европы. В первом матче группового этапа турнира красно-белые в гостях встретятся с австрийским "Рапидом". В РПЛ "Спартак" на выезде сыграет с московским ЦСКА 23 сентября. "Ахмат" 22 сентября на своем поле примет "Оренбург".

Теги
Российский футболСКФО
Сборные по баскетболу
Баскетболист сборной РФ Антонов считает, что в матче с болгарами получилось все задуманное
Сборная России по баскетболу одержала победу над командой Болгарии со счетом 77:73 во втором матче второго этапа отборочного турнира Кубка мира 2019 года
Читать полностью