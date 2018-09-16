"Спартак" потерпел первое поражение в РПЛ, проиграв "Ахмату"

"Спартак" потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ. Для красно-белых это поражение стало вторым подряд в домашних матчах с "Ахматом", в прошлом сезоне "Спартак" проиграл грозненскому клубу со счетом 1:3. Москвичи набрали 14 очков в семи турах и занимают второе место в РПЛ. "Ахмат" набрал 10 очков и поднялся на седьмое место.

Счет в матче на 20-й минуте ударом с пенальти открыл бразильский защитник "Ахмата" Родолфо. На 56-й минуте счет сравнял защитник хозяев Георгий Джикия. Победный гол на 86-й минуте забил полузащитник Антон Швец.

Для "Ахмата" этот матч стал первым под руководством Рашида Рахимова, который сменил на посту главного тренера Игоря Ледяхова. Рахимов ранее уже тренировал грозненскую команду с 2013 по 2017 год. В тренерский штаб специалиста вошел Роман Пилипчук, который два сезона отработал на посту ассистента главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, но покинул команду в мае 2018 года.

"Спартак" проведет следующий матч 20 сентября в Лиге Европы. В первом матче группового этапа турнира красно-белые в гостях встретятся с австрийским "Рапидом". В РПЛ "Спартак" на выезде сыграет с московским ЦСКА 23 сентября. "Ахмат" 22 сентября на своем поле примет "Оренбург".