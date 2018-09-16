{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Каррера: футболисты "Спартака" вышли на матч с "Ахматом" без спортивной злости

В воскресенье "Спартак" проиграл грозненскому "Ахмату" со счетом 1:2 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера Сергей Бобылев/ТАСС
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" вышли на матч чемпионата России против грозненского "Ахмата" без спортивной злости. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер "Спартака" Массимо Каррера.

В воскресенье "Спартак" проиграл грозненскому "Ахмату" со счетом 1:2 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

"В первом тайме мы вышли на поле без злости, это и сыграло важную роль. Нам тяжело забивать, чаще всего это заслуга соперника. Когда сталкиваешься с соперником, который играет от обороны, это всегда сложно. Так было и в сезоне, когда мы стали чемпионами", - сказал Каррера.

"У меня есть качественные игроки, играют 11 из них. Я вынужден делать определенный выбор, нелегко подобрать определенных игроков к конкретным матчам. Мы работаем над тем, чтобы выставлять подходящий состав", - добавил Карерра.

"Спартак" занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на пять очков.

Теги
Российский футболКаррера, Массимо
Сборные по баскетболу
Баскетболист сборной РФ Антонов считает, что в матче с болгарами получилось все задуманное
Сборная России по баскетболу одержала победу над командой Болгарии со счетом 77:73 во втором матче второго этапа отборочного турнира Кубка мира 2019 года
Читать полностью