Британский велогонщик Йейтс впервые в карьере стал победителем "Вуэльты"

Второе место в общем зачете занял испанец Энрик Мас из команды Quick - Step Floors, проигравший Йейтсу 1 минуту 46 секунд. Третьим стал колумбиец Мигель Анхель Лопес из "Астаны" (отставание 2.04). Российский гонщик команды "Катюша-Альпецин" Ильнур Закарин занял 20-е место (+51.36). Его соотечественник и партнер по команде Павел Кочетков стал 53-м (+2:01.36).

Победителем очковой классификации стал испанец Алехандро Вальверде из команды Movistar, набравший 131 очко. В горной классификации первое место занял Томас де Гендт (95 очков), ставший первым бельгийцем в истории, завоевавшим майку горного короля на "Вуэльте". В комбинированной классификации победил Йейтс, а приз самому агрессивному гонщику многодневки получил голландец Бауке Моллема. В командном зачете выиграл Movistar.

26-летний Йейтс впервые в карьере победил на Гранд- туре. Седьмой раз в карьере британец выступил на Гранд-туре и второй раз в качестве капитана команды. Ранее в текущем сезоне он лидировал на "Джиро д'Италия" до 19-го этапа, на котором после сольной атаки британца Криса Фрума (Team Sky) за 80 км до финиша Йейтс сбавил и проиграл на этапе более 35 минут. В итоге британец из Mitchelton-Scott занял 21-е место на "Джиро", на "Вуэльте" в 2016 году стал шестым, а на "Тур де Франс" в 2017 году - седьмым.

Впервые в истории все три Гранд-тура сезона выиграли гонщики из одной страны. На "Джиро" победу одержал Фрум, на "Тур де Франс" - Герайнт Томас (Team Sky), а на "Вуэльте" - Йейтс. При этом британцы выиграли пять Гранд-туров подряд. В прошлом сезоне Фрум стал первым на "Тур де Франс" и на "Вуэльте".