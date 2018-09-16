Айдамиров: футболисты "Ахмата" победили "Спартак" за счет проявленной самоотдачи

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футболисты грозненского "Ахмата" победили в гостевом матче седьмого тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" за счет проявленной самоотдачи. Об этом ТАСС сообщил вице- президент и генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

В воскресенье "Спартак" проиграл грозненскому "Ахмату" со счетом 1:2 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

"Думаю, что сегодня "Ахмат" сумел победить за счет проявленной самоотдачи, желания и настроя футболистов грозненской команды. Получилась тяжелая игра, тем более "Спартак" был в статусе одного из лидеров чемпионата, но мы доказали, что добиваться успеха можно с любой командой. Очень понравилось играть при большом количестве болельщиков, а одерживать победу в таких условиях, как говорится, приятно вдвойне", - сказал Айдамиров.

Айдамиров отметил, что не стоит зацикливаться на фигуре бывшего ассистента главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Романе Пиллипчуке, который теперь работает в тренерском штабе "Ахмата". "Считаю, что не стоит зацикливаться на Романе Пиллипчуке. Сегодняшняя победа - результат общей плодотворной работы в лице всех футболистов, главного тренера Рашида Рахимова, а также всего тренерского штаба", - отметил Айдамиров.

"Спартак" проведет следующий матч 20 сентября в Лиге Европы. В первом матче группового этапа турнира красно- белые в гостях встретятся с австрийским "Рапидом". В РПЛ "Спартак" на выезде сыграет с ЦСКА 23 сентября. "Ахмат" 22 сентября на своем поле примет "Оренбург".