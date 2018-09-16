Тренер "Ахмата" Рахимов не стал выделять заслугу Пилипчука в победе над "Спартаком"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Главный тренер грозненского футбольного клуба "Ахмат" Рашид Рахимов не стал выделять заслугу своего ассистента Романа Пилипчука в победе над московским "Спартаком". Об этом он сказал на пресс-конференции после матча.

"Ахмат" обыграл "Спартак" со счетом 2:1 в матче седьмого тура чемпионата России. Для Рахимова это был первый матч после возвращения на пост главного тренера "Ахмата". Его ассистентом стал Роман Пилипчук, который до этого в течение двух сезонов был помощником Массимо Карреры в "Спартаке".

"Слишком большое внимание этому уделяется. Рома внес такой же вклад, как и все остальные тренеры. Я спрашивал не только его мнение, делал определенные выводы. Я спрашивал у него какие-то детали, чтобы утвердиться в своем мнении", - сказал Рахимов.

"Рома говорил о команде только хорошие вещи. Мы работали чисто профессионально, чтобы проанализировать игру "Спартака". Что касается Карреры и Пилипчука, то они подошли друг к другу и пожали руки", - добавил Рахимов.

Рахимов подчеркнул, что у него и его тренерского штаба было всего девять дней на перестройку команды и подготовку к матчу со "Спартаком". "Времени было мало. Вы видели, что мы поменяли схему игры, понимали, в каких ситуациях у "Спартака" возникают сложности", - отметил тренер.

"Ахмат" набрал 10 очков и поднялся на седьмое место.