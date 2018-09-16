Баскетболист сборной РФ Антонов считает, что в матче с болгарами получилось все задуманное

ХИМКИ /Московская область/, 16 сентября. /ТАСС/. Баскетболисты сборной России смогли продемонстрировать в матче против команды Болгарии все задуманное, особенно в защите. Об этом журналистам рассказал форвард сборной России Семен Антонов.

Сборная России по баскетболу одержала победу над командой Болгарии со счетом 77:73 во втором матче второго этапа отборочного турнира Кубка мира 2019 года. Встреча прошла в Химках и завершилась со счетом 77:73.

"Мы понимали, что [сборная] Болгарии - серьезный соперник. Ранее они обыграли команду Франции, а большую часть матча действовали первым номером, - сказал Антонов. - Но мы смогли правильно отреагировать на наше поражение от чешской сборной. В Европе все научились играть в баскетбол - слабых команд нет".

"Главное, что мы смогли победить, уходим с хорошим настроением до ноябрьских матчей, - добавил Антонов. - У нас все в этой игре получалось, 73 очка - хороший показатель в защите".