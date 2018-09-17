Новозеландский гонщик Скотт Диксон в пятый раз стал чемпионом серии IndyCar

ТАСС, 17 сентября. Новозеландский пилот Скотт Диксон из команды Chip Ganassi Racing стал чемпионом престижной североамериканской гоночной серии IndyCar сезона-2018. В воскресенье он финишировал вторым на заключительном этапе сезона, который прошел в Сономе (штат Калифорния).

В общем зачете Диксон набрал 678 очков. Вторым стал американец Александр Росси из Andretti Autosport (621), третьим - чемпион 2014 года австралиец Уилл Пауэр из Team Penske (582).

38-летний Диксон завершил свой 18-й сезон в IndyCar, он стал пятикратным чемпионом серии, до этого побеждал в 2003, 2008, 2013 и 2015 годах, неизменно выступая за Chip Ganassi Racing, для которой это 12-е чемпионство.

В сезонах 2014, 2016 и 2017 годов в серии IndyCar выступал российский гонщик Михаил Алешин, заняв в общем зачете 17-е, 15-е и 19-е места соответственно. Лучшим его результатом является второе место на одном из этапов.

IndyCar - самая престижная гоночная серия в Северной Америке для машин с открытыми колесами. Проводится с 1994 года. Сезон-2018 стартовал в марте и состоял из 17 этапов.