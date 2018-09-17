Россиянин Хачанов поднялся на одну позицию в рейтинге ATP

ТАСС, 17 сентября. Российский теннисист Карен Хачанов поднялся с 25-го на 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Даниил Медведев сохранил 35-ю позицию, Андрей Рублев поднялся с 71-го места на 69-е, Евгений Донской остался на 84-м месте. В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Рейтинг ATP от 17 сентября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 8760 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 6900

3 (3). Новак Джокович (Сербия) - 6445

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 5980

5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4890

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) - 4715

7 (7). Григор Димитров (Болгария) - 3755

8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3665

9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3595

10 (10). Джон Изнер (США) - 3470…

24 (25). Карен Хачанов (Россия) - 1605…

35 (35). Даниил Медведев (Россия) - 1262…

69 (71). Андрей Рублев (Россия) - 795…

84 (84). Евгений Донской (Россия) - 681.