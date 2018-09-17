Российская теннисистка Родина поднялась на 84-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 17 сентября. Российская теннисистка Евгения Родина поднялась на 84-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

В топ-10 рейтинга изменений не произошло. Продолжает возглавлять рейтинг румынка Симона Халеп, лучшая из россиянок Дарья Касаткина занимает 13-ю строчку.

В чемпионской гонке также не произошло существенных изменений. Лидирует Халеп, Касаткина осталась на 12-м месте, одну позицию потеряла Екатерина Макарова (49), по две - Анастасия Павлюченкова (66), Родина (88), Анна Блинкова (89) и Светлана Кузнецова (98).

Рейтинг WTA от 17 сентября: