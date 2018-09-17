Российская теннисистка Родина поднялась на 84-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 17 сентября. Российская теннисистка Евгения Родина поднялась на 84-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована в понедельник на официальном сайте организации.
В топ-10 рейтинга изменений не произошло. Продолжает возглавлять рейтинг румынка Симона Халеп, лучшая из россиянок Дарья Касаткина занимает 13-ю строчку.
В чемпионской гонке также не произошло существенных изменений. Лидирует Халеп, Касаткина осталась на 12-м месте, одну позицию потеряла Екатерина Макарова (49), по две - Анастасия Павлюченкова (66), Родина (88), Анна Блинкова (89) и Светлана Кузнецова (98).
Рейтинг WTA от 17 сентября:
- 1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 8061 очко
- 2 (2). Каролин Возняцки (Дания) - 5975
- 3 (3). Анжелика Кербер (Германия) - 5425
- 4 (4). Каролин Гарсия (Франция) - 4725
- 5 (5). Петра Квитова (Чехия) - 4585
- 6 (5). Элина Свитолина (Украина) - 4555
- 7 (7). Наоми Осака (Япония) - 4115
- 8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) - 4105
- 9 (9). Слоан Стивенс (США) - 3912
- 10 (10). Елена Остапенко (Латвия) - 3787...
- 13 (13). Дарья Касаткина (Россия) - 3355...
- 24 (24). Мария Шарапова (Россия) - 2003...
- 28 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1585...
- 42 (42). Екатерина Макарова (Россия) - 1216...
- 84 (87). Евгения Родина (Россия) - 749...
- 86 (89). Елена Веснина (Россия) - 742.