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Российская теннисистка Родина поднялась на 84-е место в рейтинге WTA

В топ-10 рейтинга изменений не произошло

ТАСС, 17 сентября. Российская теннисистка Евгения Родина поднялась на 84-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

В топ-10 рейтинга изменений не произошло. Продолжает возглавлять рейтинг румынка Симона Халеп, лучшая из россиянок Дарья Касаткина занимает 13-ю строчку.

В чемпионской гонке также не произошло существенных изменений. Лидирует Халеп, Касаткина осталась на 12-м месте, одну позицию потеряла Екатерина Макарова (49), по две - Анастасия Павлюченкова (66), Родина (88), Анна Блинкова (89) и Светлана Кузнецова (98).

Рейтинг WTA от 17 сентября:

  • 1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 8061 очко
  • 2 (2). Каролин Возняцки (Дания) - 5975
  • 3 (3). Анжелика Кербер (Германия) - 5425
  • 4 (4). Каролин Гарсия (Франция) - 4725
  • 5 (5). Петра Квитова (Чехия) - 4585
  • 6 (5). Элина Свитолина (Украина) - 4555
  • 7 (7). Наоми Осака (Япония) - 4115
  • 8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) - 4105
  • 9 (9). Слоан Стивенс (США) - 3912
  • 10 (10). Елена Остапенко (Латвия) - 3787...
  • 13 (13). Дарья Касаткина (Россия) - 3355...
  • 24 (24). Мария Шарапова (Россия) - 2003...
  • 28 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1585...
  • 42 (42). Екатерина Макарова (Россия) - 1216...
  • 84 (87). Евгения Родина (Россия) - 749...
  • 86 (89). Елена Веснина (Россия) - 742.
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