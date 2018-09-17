Виктор Ан поблагодарил российских болельщиков и пожелал удачи сборной России

ТАСС, 17 сентября. Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан написал открытое письмо, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку на протяжении всего периода его выступлений за Россию. Текст письма опубликован на странице Союза конькобежцев России в Instagram.

"Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал и верил в меня на протяжении тех лет, которые я выступал за сборную России. Надеюсь, что у команды все будет хорошо, и я желаю ребятам добиться высоких результатов. С моими партнерами по сборной России и болельщиками мы прошли долгий, трудный, но счастливый путь, за который я всем благодарен. Мои наилучшие пожелания всем вам", - написал Ан.

Виктор Ан стал самым титулованным шорт-трекистом в истории этого вида спорта. Он начал выступление за сборную России в 2011 году, до этого в составе национальной команды Южной Кореи становился трехкратным олимпийским чемпионом ОИ-2006 и 18-кратным чемпионом мира. Из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи Виктор Ан решил сменить гражданство и выступить на Олимпиаде 2014 года в Сочи в составе сборной России. За российскую команду он трижды завоевывал золото Игр в Сочи, дважды - чемпионатов мира, восемь раз - чемпионатов Европы.