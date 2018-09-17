Суд рассмотрит иск о банкротстве футбольного клуба "Тосно" 22 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области 22 октября рассмотрит иск о собственном банкротстве футбольного клуба "Тосно". Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.
"Принять заявление автономной некоммерческой организации "Футбольный клуб "Тосно" о признании ее несостоятельной (банкротом). Назначить судебное заседание на 22 октября 2018 года в 10 час. 10 мин мск", - говорится в определении суда.
Это второй иск клуба о собственном банкротстве. Ранее суд вернул без рассмотрения заявление о признании банкротом футбольного клуба. В опубликованном определении суда отмечалось, что возвращение заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке. В арбитражным суд также подан ряд исков о взыскании долгов с футбольного клуба
"Тосно" 9 мая завоевал Кубок России, обыграв в финале курский "Авангард" (2:1). В заключительном туре чемпионата России "Тосно" проиграл в гостях "Уфе" и вылетел во второй по силе дивизион - Футбольную национальную лигу. После этого владелец клуба - компания "Форт Групп" - сообщил о том, что команда прекращает свое существование из-за финансовых проблем.
На замену "Тосно" власти региона вместе с частными компаниями решили создать клуб "Ленинградец", который стартовал в Профессиональной футбольной лиге.