Представители РУСАДА не поедут на заседание исполкома WADA на Сейшелы

14 сентября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполнительному комитету организации восстановить РУСАДА в правах на ближайшем заседании исполкома.

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не будут присутствовать на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое пройдет 20 сентября на Сейшельских островах. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"В исполкоме WADA сейчас нет ни одного россиянина, - заметила Пахноцкая. - Насколько я знаю, заседание будет проходить в закрытом режиме, в повестке не значится выступление официальных представителей РФ. Поэтому никого из РУСАДА там не будет".

Ранее пресс-служба РУСАДА сообщила ТАСС, что до окончания исполкома Российское антидопинговое агентство не будет давать никаких официальных комментариев на тему возможного скорого восстановления в своих правах.

РУСАДА было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу в ноябре 2015 года.