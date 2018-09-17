Юрий Дудь покинул пост главного редактора спортивного портала Sports.ru

ТАСС, 17 сентября. Журналист Юрий Дудь покинул пост главного редактора спортивного интернет-журнала Sports.ru, с первого сентября он занимает должность заместителя генерального директора. Об этом Дудь сообщил в понедельник на своей странице в Facebook.
"С 1 сентября в управлении редакцией Sports.ru - реформы. Отныне и, надеюсь, на долгие годы главный редактор - Александр Аксенов, шеф-редактор - Влад Воронин", - написал журналист.
Он отметил, что остается на портале в качестве заместителя гендиректора. "Буду помогать [гендиректору портала] Дмитрию Навоше и заниматься тем, к чему, как показали последние полтора года, меня тянет больше всего - деньгами (контентом - тоже, но меньше)", - добавил Дудь.
Юрий Дудь работал в должности главного редактора Sports.ru с осени 2011 года. Также работал телеведущим на каналах "НТВ-Плюс", "Россия-2", "Спорт1", "Матч ТВ", является автором и ведущим шоу "вДудь" на YouTube.