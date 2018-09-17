Француз Бастьен назначен главным арбитром матча Лиги чемпионов между ЦСКА и "Викторией"

ТАСС, 17 сентября. Французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном обслужит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между московским ЦСКА и чешской "Викторией". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ассистентами главного арбитра будут Хишам Закрани и Фредерик Хакетт, дополнительными ассистентами - Бенуа Мийо и Жером Мигельгорри, резервным судьей - Жюльен Паселли.

Матч "Виктория" - ЦСКА пройдет в Чехии 19 сентября, начало - в 22:00 мск. Также в группе G выступают испанский "Реал" и итальянская "Рома".