Боец UFC Сехудо потерял чемпионский пояс по дороге на турнир в Москве

ТАСС, 17 сентября. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе (до 57 кг) американец Генри Сехудо потерял титульный пояс по дороге в Москву на турнир UFC. Об этом сообщил сам спортсмен, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал MMA Junkie.

Багаж Сехудо при перелете в Москву был потерян. "К сожалению, мой чемпионский пояс был в моем багаже, - рассказал американец. - Теперь к золотой олимпийской медали я добавил мой пояс. Я не знаю, что происходит с золотом, я просто не могу его сохранить".

Сехудо является олимпийским чемпионом по вольной борьбе. На Играх в Пекине в 2008 году он завоевал золотую медаль в весе до 55 кг. В прошлом году во время пожара в Калифорнии медаль осталась в доме Сехудо и сгорела.

В субботу в Москве в спорткомплексе "Олимпийский" прошел первый в истории турнир UFC в России. Сехудо посетил турнир в Москве в качестве зрителя, а также стал гостем ряда мероприятий UFC в России.

Сехудо стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе в начале августа, победив раздельным решением судей американца Деметриуса Джонсона, прервав его рекордную серию из 11 защит подряд. Сехудо стал первым бойцом, который смог победить Джонсона в титульном поединке. В ММА он дебютировал в марте 2013 года, в UFC - в декабре 2014 года. Всего американец провел 15 боев в ММА, одержал 13 побед и потерпел два поражения, одно из которых было от Джонсона.