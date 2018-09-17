Матч КХЛ "Спартак" - "Автомобилист" начнется с минуты молчания в память о Гурееве

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Спартаком" и "Автомобилистом" начнется с минуты молчания в память о чемпионе СССР 1973 года, бывшем главном тренере команды Валентине Гурееве. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе красно-белых.

Гуреев скончался в понедельник на 73-м году жизни. В "Спартаке" он провел девять сезонов (1969-1978), также он играл за усть-каменогорское "Торпедо", ленинградский СКА и австрийский "Капфенберг". В составе команды он стал чемпионом СССР в 1976 году и обладателем Кубка страны в 1971 и 1972 годах. Всего в чемпионате СССР нападающий провел 411 матчей и забросил 54 шайбы.

"В память о Валентине Гурееве сегодня перед игрой с "Автомобилистом" пройдет минута молчания", - сообщили в пресс-службе "Спартака".

Гуреев входил в тренерский штаб молодежных сборных СССР и России, которые побеждали на чемпионате мира в 1986, 1989, 1999, 2003 годах. Также он возглавлял "Спартак" с 1993 по 1995 годы. Он стал одним из родоначальников развития женского хоккея в России. Под его руководством женская национальная команда заняла четвертое место на чемпионате мира 2011 года, что стало лучшим выступлением сборной за последние 10 лет.

Матч "Спартак" - "Автомобилист" начнется в 19:30 мск.