Коварж, Елесин и Пуустинен признаны лучшими игроками недели КХЛ

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Чешский голкипер екатеринбургского "Автомобилиста" Якуб Коварж признан лучшим вратарем прошедшей недели чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Список опубликован на официальном сайте КХЛ.

Коварж на прошедшей неделе одержал победу в двух матчах на выезде. Он отразил 96,30% бросков по своим воротам. "Автомобилист" с начала сезона в КХЛ набрал 12 очков в шести матчах и лидирует в Восточной конференции.

Лучшим защитником признан хоккеист ярославского "Локомотива" Александр Елесин, забросивший шайбу и отдавший результативную передачу в двух матчах недели. Обе встречи защитник завершил с положительным показателем полезности ("+3" в сумме). Также в его активе восемь силовых приемов и четыре заблокированных броска.

Среди нападающих лучшим признан финн Юусо Пуустинен из нижнекамского "Нефтехимика". "Нефтехимик" в четырех выездных матчах одержал три победы. Пуустинен забросил четыре шайбы и отдал две передачи при показателе полезности "+1". Он набирал очки во всех матчах, а в игре против новосибирской "Сибири" (4:3) оформил хет-трик.

20-летний нападающий "Сибири" Никита Михайлов стал лучшим новичком недели. В трех матчах он забросил три шайбы и отдал голевую передачу. Михайлов забивал во всех матчах недели.