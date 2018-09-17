Швейцарец Шерер назначен главным арбитром матча Лиги Европы между "Спартаком" и "Рапидом"

ТАСС, 17 сентября. Швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером назначена на матч первого тура группового этапа Лиги Европы между московским "Спартаком" и венским "Рапидом". Об этом сообщает пресс- служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ассистентами Шерера будут Стефан Де Алмейда и Беким Цогай, дополнительными ассистентами - Ален Бьери и Лукас Фендрих, резервным судьей - Раффаэл Цедер. Матч "Рапид" - "Спартак" пройдет 20 сентября в Австрии, начало в 19:55 мск.

Матч между турецким "Акхисаром" и "Краснодаром" обслужит финская бригада арбитров во главе с Вилле Невилайненом, помогать ему будут ассистенты Ян-Петер Аравирта и Мика Ламппю, дополнительные ассистенты Петри Вильянен и Деннис Антамо, резервный судья - Сами Нюкянен. Встреча пройдет в Турции в четверг и начнется в 19:55 мск.

На игру между датским "Копенгагеном" и санкт- петербургским "Зенитом", которая состоится в четверг в столице Дании и начнется в 22:00 мск, назначены арбитры из Болгарии. Главным судьей будет Георги Кабаков, ассистентами - Мартин Маргаритов и Диван Валков, дополнительными ассистентами - Никола Попов и Станислав Тодоров, резервным арбитром - Георги Тодоров.