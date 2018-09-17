Дюрица: ФК "Локомотив" по силам обыграть "Галатасарай" в матче Лиги чемпионов

"Не думаю, что после не совсем удачного старта чемпионата России "Локомотив" можно записывать в аутсайдеры завтрашнего матча против "Галатасарая". Безусловно, железнодорожников ждет сумасшедшая атмосфера трибун, поэтому главное выбрать правильную тактику и справиться с внешним давлением. Да, "Галатасарай" действующий чемпион и обладает рядом сильных футболистов, но последний матч моей бывшей команды ("Трабзонспор" обыграл "Галатасарай" со счетом 4:0 - прим. ТАСС) доказывает, что с ней можно играть и выигрывать", - сказал Дюрица.

Словак выступал за "Локомотив" с 2009 по 2016 год, проведя в различных турнирах 149 матчей и забив 6 мячей. В составе железнодорожников он стал бронзовым призером чемпионата России сезона-2013/14 и победителем Кубка страны сезона-2014/15. За "Трабзонспор" он играл с 2016 по 2018 год. В настоящее время 36-летний футболист выступает за чешский клуб "Дукла".