Российский судья Еськов обслужит матч группового этапа Лиги Европы "Генк" - "Мальмё"

ТАСС, 17 сентября. Российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым обслужит матч первого тура группового этапа Лиги Европы между бельгийским "Генком" и шведским "Мальмё". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча пройдет 20 сентября на стадионе "Кристал-Арена" в Генке. Начало матча - 19:55 мск.
Ассистентами Еськова будут Дмитрий Мосякин и Антон Аверьянов, дополнительными ассистентами - Кирилл Левников и Михаил Вилков. Четвертым судьей назначен Игорь Демешко.
Для Еськова этот матч станет третьим в текущем сезоне на европейской арене в качестве главного судьи. Ранее он был назначен на матч третьего раунда квалификации турнира между израильским "Хапоэлем" (Беэр-Шева) и греческим АПОЭЛом (2:2), а также на матч второго раунда квалификации между австрийским ЛАСКом и норвежским "Лиллестрёмом" (4:0).