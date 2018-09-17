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Лига Европы

Российский судья Еськов обслужит матч группового этапа Лиги Европы "Генк" - "Мальмё"

Встреча пройдет 20 сентября на стадионе "Кристал-Арена" в Генке
Алексей Еськов (справа) Александр Демьянчук/ТАСС
Алексей Еськов (справа)
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 17 сентября. Российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым обслужит матч первого тура группового этапа Лиги Европы между бельгийским "Генком" и шведским "Мальмё". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча пройдет 20 сентября на стадионе "Кристал-Арена" в Генке. Начало матча - 19:55 мск.

Ассистентами Еськова будут Дмитрий Мосякин и Антон Аверьянов, дополнительными ассистентами - Кирилл Левников и Михаил Вилков. Четвертым судьей назначен Игорь Демешко.

Для Еськова этот матч станет третьим в текущем сезоне на европейской арене в качестве главного судьи. Ранее он был назначен на матч третьего раунда квалификации турнира между израильским "Хапоэлем" (Беэр-Шева) и греческим АПОЭЛом (2:2), а также на матч второго раунда квалификации между австрийским ЛАСКом и норвежским "Лиллестрёмом" (4:0).

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