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Футбол в России

Более 15 тысяч зрителей ожидается на матче между "Уралом" и "Ростовом" в Екатеринбурге

Матч седьмого тура РПЛ состоится в понедельник

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Более 15 тыс. зрителей ожидается на матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футбольными клубами "Урал" и "Ростов", который состоится в понедельник на стадионе "Екатеринбург-Арена". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе екатеринбургского футбольного клуба.

"Ожидаем, что предстоящий матч посетят более 15 тысяч болельщиков", - сказал пресс-атташе "Урала" Никита Медведевских.

Ранее президент клуба Григорий Иванов рассказал ТАСС, что по сравнению с предыдущим сезоном наблюдается рост посещаемости домашних игр "Урала". В прошлом сезоне средняя посещаемость домашних матчей "Урала" составляла 8 тысяч зрителей. В этом сезоне команда провела четыре матча на своем поле - с "Анжи" (17 194 зрителя), "Краснодаром" (20 326), "Динамо" (16 271) и "Ахматом" (18 106).

Домашние матчи "Урала" проходят на реконструированном к чемпионату мира по футболу стадионе "Екатеринбург-Арена". Спортивный объект с временными трибунами вмещает 35 тысяч зрителей. После демонтажа временных трибун, который запланирован на 2019 год, футбольная арена сможет вместить 23 тысячи человек.

"Урал" занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с четырьмя очками. "Ростов" находится на третьем месте с 13 очками.

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