Игрок команды НФЛ "Баффало" Дэвис завершил карьеру в перерыве матча с "Лос-Анджелесом"

ТАСС, 17 сентября. Игрок команды североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ, американский футбол) "Баффало" Вонта Дэвис завершил карьеру в перерыве матча второй недели регулярного чемпионата против "Лос-Анджелес Чарджерс". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Instagram спортсмена.

На первой неделе "Баффало" на выезде разгромно проиграл "Балтимору" со счетом 3:47. В воскресенье клуб принимал "Лос-Анджелес" (21:30), к перерыву хозяева уступали со счетом 6:28. В перерыве воскресного матча 30-летний Дэвис заявил тренерскому штабу, что завершает карьеру, переоделся и покинул стадион.

"Он просто убрал сам себя из игры. Подошел к нам и сказал, что с него хватит", - прокомментировал поступок главный тренер команды Шон Макдермотт. "Я никогда не видел ничего подобного, он проявил полное неуважение к своим партнерам по команде, - высказался защитник "Баффало" Лоренцо Александер. - Он никому ничего не сказал, во второй половине матча мне сказали, что он не выйдет на поле, так как он закончил карьеру".

"За десять сезонов в НФЛ я перенес множество операций и играл много раз через травмы. Сегодня на поле реальность сурово прошлась по мне: меня здесь просто не должно быть больше. Я не хотел показывать неуважение к тренерам и партнерам по команде, но я всегда задавал для себя стандарт игры. Ментально, я всегда жду от себя игры на высоком уровне, но физически на сегодня это невозможно, я должен быть честен", - заявил Дэвис.

"Хочу ли я продолжать жертвовать собой? На самом деле не хочу, потому что сезон длинный, а для меня и моей семьи важнее уйти здоровым, чем сознательно демонстрировать менталитет воина, но уйти слишком поздно. Это ошеломляющее решение, но я нахожусь в гармонии с собой и своей семьей. Я благодарен богу за то, что мне было позволено соревноваться в игре, которую я любил еще мальчишкой, до 30 лет, за то, что я был частью НФЛ и нашел здесь друзей на всю жизнь", - объяснил свое решение футболист.

Дэвис был выбран на драфте НФЛ 2009 году командой "Майами" в первом раунде под 25-м общим номером. До 2011 года он играл за "Майами", а с 2012 по 2017 - за "Индианаполис", перед начало текущего сезона он подписал однолетний контракт с "Баффало". В составе "Индианаполиса" в 2014 году Дэвис дошел до финала конференции, а в 2014 и в 2015 годах выбирался в Пробоул (Матч всех звезд НФЛ). За свою карьеру в НФЛ футболист заработал $53,5 млн.