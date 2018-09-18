Лучший тренер в истории НХЛ. Скотти Боумэну 85 лет

ТАСС рассказывает о тренере-рекордсмене по числу завоеванных Кубков Стэнли, создавшем знаменитую "Русскую пятерку"

Самый успешный тренер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Скотти Боумэн 18 сентября отмечает юбилей. Канадский специалист выстроил несколько чемпионских команд-династий, установил ряд рекордов, на которые вряд ли теперь кто-то замахнется, а также создал легендарную "Русскую пятерку" в "Детройт Ред Уингз". Именно Боумэн в 1995 году объединил на льду в составе "Детройт Ред Уингз" пятерых воспитанников советского хоккея — защитников Вячеслава Фетисова и Владимира Константинова, форвардов — Игоря Ларионова, Сергея Федорова и Вячеслава Козлова. "Русская пятерка" стала значимым явлением в вековой истории НХЛ, при ее весомом вкладе "Детройт" выиграл два Кубка Стэнли подряд — в 1996 и 1997 годах. Для канадского тренера это были победы в Кубке под номером восемь и девять.

' Как Боумэн создавал знаменитую "Русскую пятерку"'

"Я знаю, как Скотти беспрецедентно относился к игрокам, — рассказал ТАСС Фетисов. — К примеру, после автокатастрофы в Детройте Скотти, пока Володя [Константинов] и Сергей [Мнацаканов] не вышли из комы, больше месяца сидел у их кроватей каждый день. Хотя Скотти ждала семья в Баффало, все из команды разъехались, он приходил и разговаривал с пострадавшими хоккеистами. Когда ты таким образом относишься к людям, это говорит о многом". Был в карьере Боумэна и куда менее приятный эпизод, связанный с советским хоккеем. Он возглавлял сборную своей страны на двух Кубках Канады. И если в 1976 году канадцы стали первыми, то в 1981 году проиграли советской сборной в финале со счетом 1:8. В остальном счастливых моментов в его хоккейной жизни было куда больше. "Самое главное — это психология Боумэна. К примеру, перед первым матчем финала Кубка Стэнли 1997 года с "Филадельфией" все кричали, что русские исторически не могли хорошо играть в этом городе, учитывая жесткий стиль соперника. Боумэн нас позвал и сказал, что мы должны идти и сделать все, что считаем нужным. Он умел психологически найти правильные слова в правильное время. И русские хоккеисты в этой серии были лучшими", — вспоминает Фетисов первую победу "Детройта" при Боумэне. Специалист по командам-династиям Боумэну не удалось стать хоккеистом: в молодости он получил серьезную черепно-мозговую травму после удара клюшкой по голове. Это обстоятельство обусловило ранний старт его тренерской карьеры — уже в 23-летнем возрасте он возглавил юниорскую команду Оттавы. Путь до тренерской скамейки в НХЛ у Боумэна занял чуть больше десяти лет — в 1967 году он вошел в штаб "Сент-Луис Блюз", уже по ходу первого же сезона став главным тренером и доведя команду до финала. За четыре сезона в "Сент-Луисе" Боумэн зарекомендовал себя как весьма перспективный специалист и получил приглашения от "Монреаль Канадиенс", самого титулованного клуба лиги.

Боумэн с блеском выдержал испытание "Монреалем" с его взыскательными болельщиками и амбициозным руководством. Поначалу все складывалось не совсем гладко — в первых четырех сезонах команда выиграла всего лишь один Кубок Стэнли (именно "всего лишь" — в то время в Монреале провалом было любое место, кроме первого). Зато потом, начиная с 1976 года, "Канадиенс" становились чемпионами четыре раза подряд. Боумэну удалось сделать из команды звезд (тогда за "Монреаль" выступали Кен Драйден, Лэрри Робинсон и Ги Лефлер) настоящую машину. Выиграв пять Кубков за восемь лет, Боумэн потребовал расширения полномочий, но ему отказали в запросе занять должность генерального менеджера. Это стало поводом для ухода. Полную власть Боумэн получил в "Баффало Сэйбрз", где он совмещал должности менеджера, главного тренера и директора по хоккейным операциям. В команде он провел восемь сезонов, но так и не привел ее к Кубку Стэнли. Покинув "Баффало", Боумэн взял передышку на несколько лет и перешел на комментаторскую работу. Возвращение в НХЛ состоялось в 1990 году, когда Боумэн вошел в систему "Питтсбург Пингвинз". Первый чемпионский перстень он получил в 1991 году на должности спортивного директора, а второй подряд титул команда Марио Лемье и Яромира Ягра завоевала уже с Боумэном в роли главного тренера. Главный тренер Боб Джонсон, уже смертельно больной раком, по ходу сезона уступил пост Боумэну.

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"Если мы скажем, что у него была какая-то одна система, то наверняка ошибемся, поскольку он выигрывал Кубок Стэнли с пять-шестью поколениями игроков. Своим командам он предлагал разные системы как в процессе одной серии плей-офф, так и в процессе одной игры", — отметил Фетисов. В 1993 году Боумэн возглавил "Детройт". На тот момент один из величайших клубов лиги не видел Кубка Стэнли 35 лет! Решение пригласить Боумэна как человека, знающего все о хоккейных победах, было единственно верным. Дальше были памятные схватки с "Колорадо Эвеланш", "Русская пятерка" и долгожданное возвращение трофея в Детройт. "Детройт" при этом специалисте играл в системный атакующий, дисциплинированный хоккей, — рассказал ТАСС Валерий Каменский, соперничавший в составе того "Колорадо" с "Детройтом" Боумэна. — Он чувствовал игру и знал, когда выпустить то или иное звено для достижения результата. Мог заставить ребят раскрыться, чтобы проявить свои лучшие качества. Он фанат хоккея, знает его историю, очень уважает российский хоккей. Что и говорить, великий тренер".

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