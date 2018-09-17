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Пять человек погибло в давке на матче африканской Лиги чемпионов в Анголе

В субботу "Примейру ди Агошту" принимал "ТП Мазембе" из Демократической Республики Конго (0:0), который посетило более 50 тысяч человек

ТАСС, 17 сентября. Пять человек погибло и семь получили травмы в давке после футбольного матча африканской Лиги чемпионов в столице Анголы Луанде в субботу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта страны.

В субботу "Примейру ди Агошту" принимал "ТП Мазембе" из Демократической Республики Конго (0:0), который посетило более 50 тысяч человек.

По сообщениям свидетелей, давка началась после того, как болельщики, уходящие со стадиона, обнаружили закрытые выходы. Когда полиция открыла выходы, болельщики выбежали с арены, но некоторые были растоптаны под полицейскими лошадьми.

Министерство заявило, что сожалеет о погибших болельщиках. Также в ведомстве отметили, что семь человек, получивших травмы, уже выписаны из больницы. В дальнейшем будет инициировано расследование данного инцидента.

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