Пять человек погибло в давке на матче африканской Лиги чемпионов в Анголе

ТАСС, 17 сентября. Пять человек погибло и семь получили травмы в давке после футбольного матча африканской Лиги чемпионов в столице Анголы Луанде в субботу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта страны.
В субботу "Примейру ди Агошту" принимал "ТП Мазембе" из Демократической Республики Конго (0:0), который посетило более 50 тысяч человек.
По сообщениям свидетелей, давка началась после того, как болельщики, уходящие со стадиона, обнаружили закрытые выходы. Когда полиция открыла выходы, болельщики выбежали с арены, но некоторые были растоптаны под полицейскими лошадьми.
Министерство заявило, что сожалеет о погибших болельщиках. Также в ведомстве отметили, что семь человек, получивших травмы, уже выписаны из больницы. В дальнейшем будет инициировано расследование данного инцидента.