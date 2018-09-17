{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

Футболист "Манчестер Сити" Де Брейне может восстановиться от травмы к матчу с МЮ

Бельгиец получил травму на тренировке команды в августе, ранее сообщалось, что он пропустит несколько месяцев

ТАСС, 17 сентября. Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне может восстановиться от травмы колена к дерби с "Манчестер Юнайтед" в ноябре. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Daily Star.

Отмечается, что бельгийскому футболисту сняли фиксатор с колена, и он уже приступил к занятиям в тренажерном зале. Де Брейне получил травму на тренировке команды в августе, ранее сообщалось, что он пропустит из-за повреждения несколько месяцев. Встреча с "Манчестер Юнайтед" в рамках чемпионата Англии пройдет 11 ноября.

Де Брейне в нынешнем сезоне принял участие только в одном матче своей команды. Полузащитник в составе сборной Бельгии стал бронзовым призером прошедшего этим летом в России чемпионата мира.

Российский теннисист Донской не смог выйти во второй круг турнира в Санкт-Петербурге
В матче первого круга спортсмен уступил словаку Мартину Клижану со счетом 4:6, 4:6
Читать полностью