Российский теннисист Донской не смог выйти во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Россиянин Евгений Донской проиграл словаку Мартину Клижану в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Санкт-Петербурге.
Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу словацкого спортсмена. Во втором круге Клижан встретится с итальянцем Фабио Фоньини, посеянным на турнире под вторым номером.
Турнир в Санкт-Петербурге, общий призовой фонд которого составляет $1,175 млн, завершится 23 сентября.