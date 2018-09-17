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Российский теннисист Донской не смог выйти во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

В матче первого круга спортсмен уступил словаку Мартину Клижану со счетом 4:6, 4:6
Евгений Донской EPA-EFE/IAN LANGSDON
Евгений Донской
© EPA-EFE/IAN LANGSDON

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Россиянин Евгений Донской проиграл словаку Мартину Клижану в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Санкт-Петербурге.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу словацкого спортсмена. Во втором круге Клижан встретится с итальянцем Фабио Фоньини, посеянным на турнире под вторым номером.

Турнир в Санкт-Петербурге, общий призовой фонд которого составляет $1,175 млн, завершится 23 сентября.

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