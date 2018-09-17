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Футбол в России

РФС утвердил мировое соглашение между "Динамо" и бывшим футболистом команды М'Вила

В июне 2016 года М'Вила и "Динамо" заключили мировое соглашение, которое нынешнее руководство "Динамо" считает незаконным

ТАСС, 17 сентября. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) приняла решение утвердить мировое соглашение от 10 сентября 2018 года, заключенное между московским "Динамо" и бывшим полузащитником команды Янном М'Вила. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Утвердить мировое соглашение от 10 сентября 2018 года, заключенное футболистом Янном М'Вила и ФК "Динамо", - говорится в сообщении. - Прекратить действие альтернативной обеспечительной меры, установленной определением палаты РФС по разрешению споров от 18 августа 2017 года, в связи с заключением мирового соглашения от 10 сентября 2018 года. Прекратить производство по спору, связанному с неисполнением решения палаты РФС по разрешению споров от 18 октября 2016 года".

В июне 2016 года М'Вила и "Динамо" заключили мировое соглашение, которое нынешнее руководство "Динамо" считает незаконным. Согласно условию, клуб должен был выплатить французскому игроку компенсацию тремя траншами, первые два были выплачены, затем у "Динамо" сменилось руководство, а третий транш М'Вила не получил, из-за чего пожаловался в палату по разрешению споров РФС. 18 октября 2016 года палата частично удовлетворила заявление игрока, обязав "Динамо" выплатить ему задолженность, а также неустойку за задержку денег. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако она так и не была рассмотрена.

М'Вила в декабре 2016 года снова обратился в палату по разрешению споров РФС с просьбой принять санкции в отношении "Динамо". В результате 14 июля 2017 года на клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков до исполнения обязательств перед М'Вила. Однако в августе данная санкция была заменена на внесение депозита на расчетный счет РФС в качестве залога надлежащего исполнения решения. В декабре 2017 года Арбитражный суд Москвы не удовлетворил иск ВФСО "Динамо", потребовавшего признать недействительным мировое соглашение между "Динамо" и французским футболистом.

В январе 2018 года Янн М'Вила перешел из казанского "Рубина" во французский "Сент-Этьен".

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