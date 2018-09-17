РФС утвердил мировое соглашение между "Динамо" и бывшим футболистом команды М'Вила

ТАСС, 17 сентября. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) приняла решение утвердить мировое соглашение от 10 сентября 2018 года, заключенное между московским "Динамо" и бывшим полузащитником команды Янном М'Вила. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
"Утвердить мировое соглашение от 10 сентября 2018 года, заключенное футболистом Янном М'Вила и ФК "Динамо", - говорится в сообщении. - Прекратить действие альтернативной обеспечительной меры, установленной определением палаты РФС по разрешению споров от 18 августа 2017 года, в связи с заключением мирового соглашения от 10 сентября 2018 года. Прекратить производство по спору, связанному с неисполнением решения палаты РФС по разрешению споров от 18 октября 2016 года".
В июне 2016 года М'Вила и "Динамо" заключили мировое соглашение, которое нынешнее руководство "Динамо" считает незаконным. Согласно условию, клуб должен был выплатить французскому игроку компенсацию тремя траншами, первые два были выплачены, затем у "Динамо" сменилось руководство, а третий транш М'Вила не получил, из-за чего пожаловался в палату по разрешению споров РФС. 18 октября 2016 года палата частично удовлетворила заявление игрока, обязав "Динамо" выплатить ему задолженность, а также неустойку за задержку денег. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако она так и не была рассмотрена.
М'Вила в декабре 2016 года снова обратился в палату по разрешению споров РФС с просьбой принять санкции в отношении "Динамо". В результате 14 июля 2017 года на клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков до исполнения обязательств перед М'Вила. Однако в августе данная санкция была заменена на внесение депозита на расчетный счет РФС в качестве залога надлежащего исполнения решения. В декабре 2017 года Арбитражный суд Москвы не удовлетворил иск ВФСО "Динамо", потребовавшего признать недействительным мировое соглашение между "Динамо" и французским футболистом.
В январе 2018 года Янн М'Вила перешел из казанского "Рубина" во французский "Сент-Этьен".